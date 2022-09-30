شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتباطه بالرحيل في الشتاء.. الاتحاد يحسم مستقبل نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر تقرير صحفي سعودي مفاجأة مدوية بخصوص مستقبل نجم الاتحاد مع الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد ارتباطه بالرحيل عن قلعة العميد خلال الانتقالات الشتوية المقبلة "يناير 2023".

إدارة الاتحاد تستقر على التجديد لـ عبد الرحمن العبود

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة "عكاظ"، فإن إدارة نادي الاتحاد قررت بشكل نهائي التحرك لتمديد عقد عبد الرحمن العبود، جناح الفريق الأول لكرة القدم، قبل دخوله الفترة الحرة.

كما وأكدت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تسعى لتمديد عقد العبود، الذي يستعد لدخول الفترة الحرة في يناير المقبل، لمدة أهميته في صفوف النادي السعودي، واحتياج مدرب الفريق، البرتغالي نونو سانتو لحهودته خلال الفترة المقبلة.

تعرف على أرقام العبود مع الاتحاد

وفي ذات السياق.. حصل الاتحاد على جهود عبد الرحمن العبود من الاتفاق، في يوليو 2019، بعقد لمدة 4 سنوات سارٍ حتى يوليو 2023.

وشارك عبد الرحمن العبود بقميص الاتحاد في 79 مباراة مع الاتحاد، وسجل 5 أهداف في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى صناعة 8 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة الاتحاد القادمة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

من المقرر أن يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على النصر مساء الأحد القادم الموافق 2 من شهر أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تُذاع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث مجريات الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الجارية بشكل حصري.

موقف النصر والاتحاد في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

تقع كتيبة المصرفي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه الاتحاد الذي يقع في الثالث حاملًا في رصيده 10 من النقاط.