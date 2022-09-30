شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم إلى قمة من العيار الثقيل تجمع بين الهلال والتعاون خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين في نسخته الجارية 2022/2023.



الهلال الذي نجح في الظفر بلقب الدوري السعودي في النسخة الماضية 2021/2022، بسيناريو خيالي بعدما أنهى مسافة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا صدارة تدريب البطولة برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الاتحاد.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي أبرز المعلومات بشأن اللقاء المرتقب لزعيم القارة الآسيوية أمام التعاون، وذلك يأتي فيما يلي..

موعد مباراة الهلال والتعاون في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

يقع التعاون ضيفًا ثقيلًا على الهلال مساء الأحد القادم الموافق 2 من شهر أكتوبر القادم، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة بتوقي

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

من المقرر أن تذاع جميع أحداث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق بث جميع مجريات البطولة في نسختها الجارية2022/2023.

تعرف على موقف الهلال والتعاون في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

يقع الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 نقطة، بعدما نجح في تحقيق الفوز في جميع المباريات الماضية.

بينما يقع التعاون في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حاملًا في رصيده 8 من النقاط بعد تحقيق انتصارين ومثلهما تعادل.