شكرا لقرائتكم خبر عن نونو سانتو يصدر قرار مفاجئ بخصوص ثنائي الاتحاد قبل كلاسيكو النصر! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي سعودي عن إصدار المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني الحالي لنادي اتحاد جدة السعودي قرارا مفاجئ قبل كلاسيكو النصر المراقب، بشأن ثنائي العميد.

قرار مفاجئ من نونو سانتو قبل موقفه النصر في الدوري السعودي

ووفقًا لما أشارت إليه صحيفة "الاقتصادية" فإن المدرب البرتغالي استقر على وضع الثنائي البرازيلي رومارينيو والأنجولي هيلدر كوستا، لتمارين خاصة في الفترة الصباحية.

ويأتي ذلك ما أجل تحديد مدى إمكانية مشاركة الثنائي في التدريبات المسائية، بالإضافة إلى جاهزيتهم وموقفهم من كلاسيكو النصر.

كما وقرر سانتو التواجد برفقة رومارينيو وكوستا مع الجهاز الطبي، للتطلع عن مدى تعافيهما من الإصابة وجاهزيتهما لمباراة النصر، ويأتي ذلك قبل وضع برنامج فني خاص للثنائي قبل الكلاسيكو.

تفاصيل إصابة رومارينيو وكوستا

وفي ذات السياق تعرض رومارينيو لإصابة في عضلة الساق الخلفية، بينما يعانى كوستا من إصابة عضلية، أثناء مشاركة الثنائي في مباراة العميد أمام الخليج، والتي انتهت بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل، بمنافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد والنصر القادمة في الدوري السعودي 2022/2023

يقع الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على النصر في معقل مرسول بارك، ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد القادم الموافق 2 من شهر أكتوبر القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

على أن تبدأ انطلاقة المباراة ففي الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.