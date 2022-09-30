محمد بن مسعود - الدمام - انطلاقاً من اهتمامها البالغ بالأمن والسلامة في جميع المدارس دون استثناء، حرصت وزارة التربية والتعليم على اختيار حراس أمن ذوي كفاءة عالية، لتوفير بيئة مدرسية آمنة وخالية من المخاطر.
وفي نموذج مشرف، كسبت حارسة الأمن بمدرسة المتنبي الابتدائية للبنين، أميرة محمد أبل، إعجاب واحترام وتقدير جميع الطلبة وأولياء الأمور، بعد أن أثبتت إخلاصها وإتقانها لعملها، والذي تجسد بتواجدها مبكراً قبل موعد حضور الطلاب، وحرصها الحثيث على ترتيب صف السيارات للمرور الآمن، وقيامها بمساعدة الطلاب خلال نزولهم من السيارة وحمل حقائبهم المدرسية.
أما في فترة الانصراف في وقت الظهيرة، فهي تحرص على الوقوف عند بوابة المدرسة لمتابعة استلام الأهالي لأبنائهم حتى آخر طالب، كما تتميز بأنها تحفظ أسماء الطلاب وأولياء أمورهم، مما يعكس اهتمامها وحرصها الشديدين على أداء مهنتها على أكمل وجه.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «التربية»: حارسة الأمن «أميرة» تكسب إعجاب أولياء الأمور لدورها البارز في المدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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