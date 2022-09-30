اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بذكرى الاستقلال

محمد بن مسعود - الدمام - بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬بخاري‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬نيجيريا‭ ‬الاتحادية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده‭.‬ وقد‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬نيجيريا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ .‬

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