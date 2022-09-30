اخبار دوليه – المخابرات الروسية: أدلة على وقوف الغرب وراء «تخريب» أنابيب نورد ستريم

محمد بن مسعود - الدمام - قال سيرجي ناريشكين رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي اليوم الجمعة إن موسكو لديها مواد تشير إلى أن الغرب كان له دور في التصدعات التي حدثت بأنابيب نورد ستريم تحت البحر والتي تهدد بإخراجها من الخدمة.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن ناريشكين اتهامه للغرب أيضا بالقيام «بكل ما في وسعه» للتستر على مرتكبي ما وصفته موسكو بأنه «هجوم إرهابي» على خط الأنابيب.