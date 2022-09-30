اخبار دوليه – هجوم انتحاري استهدف معهدا تعليميا بالعاصمة الأفغانية يودي بحياة 19

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشرطة الأفغانية اليوم الجمعة إن تفجيرا انتحاريا استهدف معهدا تعليميا بالعاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة عشرات لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وينتمي الكثير من سكان المنطقة الغربية التي وقع فيها الهجوم لأقلية الهزارة العرقية، ومعظم أبنائها من الشيعة، التي جرى استهدافها من قبل في هجمات نفذها تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران إن 19 شخصا قتلوا وأصيب 27 أيضا في الهجوم.

وأضاف المتحدث أن الهجوم وقع في معهد تعليمي خاص كان يجري به اختبار. وعادة ما تُغلق المدارس في أفغانستان أيام الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن «مهاجمة أهداف مدنية تبرهن على مدى القسوة اللاإنسانية للعدو وافتقاره للمعايير الأخلاقية». ولم يشر بأصابع الاتهام إلى أي جهة.

ومن المرجح أن يرتفع العدد الرسمي للقتلى. وقال مصدر بمستشفى إن 23 شخصا قتلوا. وذكر مصدر من طالبان أن القتلى 33 وأن طالبات من بين الضحايا.

وقال غلام صادق أحد السكان بالمنطقة إنه كان في المنزل عندما سمع صوتا عاليا وخرج ليرى دخانا يتصاعد من المعهد التعليمي حيث هرع هو وجيرانه للمساعدة.

وأضاف «تمكنت مع أصدقائي من نقل حوالي 15 مصابا وتسع جثث من موقع الانفجار… هناك جثث أخرى ممددة تحت المقاعد والطاولات داخل أحد الفصول».

وأدانت كارين ديكر القائمة بالأعمال الأمريكية في أفغانستان الانفجار.

وكتبت على تويتر «استهداف غرفة مليئة بالطلاب الذين يجرون اختبارات أمر مخز، ينبغي أن يتمكن كافة الطلاب من مواصلة تعليمهم في أمان ودون خوف».

ولم تتضح حتى الآن أعمار الطلاب، إلا أن المعاهد الخاصة، مثل ذلك المستهدف اليوم، تعد الطلاب في السنة الأخيرة من الدراسة الثانوية لامتحانات الالتحاق بالجامعة.