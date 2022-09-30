اخبار دوليه – وزير المالية الفرنسي «قلق» بشأن الوضع في بريطانيا

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم الجمعة إنه «قلق» بشأن الوضع في بريطانيا، حيث أدت خطة رئيسة الوزراء ليز تراس لخفض ضريبي ضخم إلى فوضى في الأسواق المالية.

وقال لومير لراديو أوروبا 1 «لست قلقا بشأن وضع اليورو لكنني قلق بشأن الوضع في بريطانيا».

وأضاف أن بريطانيا تدفع أيضا تكلفة مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأثارت خطة تراس المالية، التي أعلنها وزير المالية كواسي كوارتنج يوم الجمعة الماضي، أزمة ثقة في الحكومة البريطانية، مما أدى إلى زعزعة قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية.

وقال لومير «مغادرة أوروبا تأتي بتكلفة كبيرة لأن أوروبا توفر الحماية… منطقة اليورو وفرت لنا الحماية خلال أزمة كوفيد».