بوتين يوقع على استقلال مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مراسيم تعترف بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كيانين مستقلين.

وجاء في المرسوم أنه “وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والذي يؤكد على مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومع مراعاة إرادة سكان مقاطعة خيرسون في الاستفتاء الذي أجري في 27 سبتمبر 2022، قررت: الاعتراف بسيادة واستقلال مقاطعة خيرسون “، وفقا لبوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022

وأشار مرسوم مماثل إلى الاعتراف بسيادة واستقلال مقاطعة زابوروجيه.

وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.

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وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون – 87.05%، في زابوروجيه – 93.11%.