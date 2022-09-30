محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض ردت شركة المياه الوطنية، على استفسار بشأن من يتحمل المخالفات وفواتير الخدمة في حالات الإيجار. وأجابت الشركة، بأن ” شركة المياه الوطنية ليست طرفاً في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر ، وبالتالي لا تدخل في هذه العلاقة مالم يكن هناك ربط إلكتروني متكامل مع نظام إيجار ” . أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنة تسأل ” من يتحمل المخالفات ومبالغ الفاتورة : المالك أم المستأجر ؟ ” .. المياه تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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