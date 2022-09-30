شكرا لقرائتكم ينبع الأعلى حرارة اليوم بـ41 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الجمعة على بعض مدن المملكة. درجات الحرارة الكبرى: وذكر مركز الأرصاد أن مدينة ينبع تسجل أعلى درجة حرارة بـ41 مئوية، فيما تسجل مدينتا أبها والباحة أدنى درجة حرارة بـ15 درجة مئوية، فيما جاءت درجات الحرارة الكبرى المتوقعة كما يلي: ينبع 41 درجة مئوية، ومكة المكرمة 40، والمدينة المنورة 39، والعلا 38، وجدة والدمام وجازان والخرج والأحساء وشرورة ووادي الدواسر 37 مئوية، وتبلغ في مدن الرياض وتبوك والوجه والقنفذة 36، وبريدة والدوادمي والمجمعة وحفر الباطن 35، وعرعر وسكاكا ونجران والقريات ورفحا وبيشة 34، والطائف وطريف 33، وحائل 32، وأبها والباحة 28 مئوية. درجات الحرارة الصغرى: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: أبها والباحة 15 درجة مئوية، وطريف 17، وحائل والقريات 18، وتبوك وعرعر وسكاكا ونجران ورفحا وبيشة والطائف 19، وبريدة والدوادمي والمجمعة وحفر الباطن 20 مئوية.