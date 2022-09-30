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سفارة السعودية بالصين مغلقة لمدة أسبوع

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الرياض - محمد الوسيري - أكدت سفارة المملكة لدى جمهورية الصين اليوم الجمعة، غلق أبوابها الأسبوع الأول من أكتوبر.

اليوم الوطني:

وقالت السفارة عبر تويتر: “تنويه.. بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لليوم الوطني لجمهورية الصين الشعبية تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنها ستكون في إجازة رسمية خلال الفترة (1-7) أكتوبر 2022م”.

أرقام طوارئ: 

ولفتت السفارة لدى الصين، إلى أنه في حالات الطوارئ يرجى الاتصال على رقم شؤون السعوديين: (008615011007558)، أو الهاتف (00861085316529) أو عن طريق الفاكس (00861065325524)، أو البريد الإلكتروني ([email protected] )، أو عن طريق الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج 920011114.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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