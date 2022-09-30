شكرا لقرائتكم سفارة السعودية بالصين مغلقة لمدة أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت سفارة المملكة لدى جمهورية الصين اليوم الجمعة، غلق أبوابها الأسبوع الأول من أكتوبر. اليوم الوطني: وقالت السفارة عبر تويتر: “تنويه.. بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لليوم الوطني لجمهورية الصين الشعبية تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنها ستكون في إجازة رسمية خلال الفترة (1-7) أكتوبر 2022م”. أرقام طوارئ: ولفتت السفارة لدى الصين، إلى أنه في حالات الطوارئ يرجى الاتصال على رقم شؤون السعوديين: (008615011007558)، أو الهاتف (00861085316529) أو عن طريق الفاكس (00861065325524)، أو البريد الإلكتروني ([email protected] )، أو عن طريق الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج 920011114.