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أمراض القلب لا تصيب كبار السن فقط

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التعليم تلغي اختبارات الفترتين

الرياض - محمد الوسيري - نفت وزارة الصحة، ما يتردد حول أن أمراض القلب تصيب كبار السن فقط، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب.

عادات غير سليمة

وقالت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة”، إن العادات الغذائية غير السليمة تساهم في بدء تراكم الترسبات داخل الشرايين في مراحل مبكرة.

ضرر الترسبات

وأضافت أن تراكم هذه الترسبات داخل الشرايين قد يؤدي إلى انسدادها والإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع الضغط.

أمراض القلب لا تصيب كبار السن فقط - متابعات الخليج 365

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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