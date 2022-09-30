شكرا لقرائتكم أمراض القلب لا تصيب كبار السن فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

عادات غير سليمة

ضرر الترسبات

الرياض - محمد الوسيري - نفت وزارة الصحة، ما يتردد حول أن أمراض القلب تصيب كبار السن فقط، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقلب.وقالت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عش بصحة”، إن العادات الغذائية غير السليمة تساهم في بدء تراكم الترسبات داخل الشرايين في مراحل مبكرة.وأضافت أن تراكم هذه الترسبات داخل الشرايين قد يؤدي إلى انسدادها والإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع الضغط.