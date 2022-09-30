استقرار أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 88 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
لم تسجل أسعار النفط تغيرًا يذكر في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية لها في خمسة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي.
وازدادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، في نوفمبر 6 سنتات إلى 81.29 دولار للبرميل عند الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها 92 سنتا في الجلسة السابقة.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر بمقدار 2 سنت إلى 88.51 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 83 سنتا في الجلسة السابقة.
ويتجه كل من برنت وغرب تكساس الوسيط نحو الارتفاع إلى 3% هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع أسبوعي لهما منذ أغسطس، بعد تسجيل أدنى مستويات لهما في تسعة أشهر خلال الأيام الماضية.
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