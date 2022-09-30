ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1663 قتيلاً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تشهدها باكستان بسبب الأمطار الموسمية منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1663 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين إلى 12865 حالة.
وأوضحت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث في آخر تقرير لها اليوم، أن إقليم السند الجنوبي يعد الأكثر تضرراً بالفيضانات، حيث تم تسجيل 747 حالة وفاة فيه، ويأتي بعده إقليم بلوشستان الذي شهد وفاة 323 شخصاً بحوادث سببتها الأمطار الغزيرة والفيضانات، بينما سجل إقليم خيبر بختونخوا الشمالي الغربي 306 حالات وفاة، ويليه إقليم البنجاب الذي شهد 216 حالة وفاة.
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