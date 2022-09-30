بـ41 مئوية.. “ينبع” تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة.
وأوضح في “إنفوجراف “نشره اليوم على حسابه بموقع “تويتر”، أن مدينة ينبع سجلت أعلى درجة حرارة اليوم بـ41 درجة مئوية، تلتها مكة المكرمة بـ40 مئوية ثم المدينة المنورة بـ39 مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
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