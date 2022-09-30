اخبار الخليج – الاقتصادي الدكتور جعفر الصائغ في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - توفي صباح اليوم الجمعة رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية السابق، الدكتور جعفر الصائغ بعد صراع مع المرض.
وشارك الصائغ في نهاية مايو الماضي 2022 في ندوة نظمتها «الأيام» حول التضخم ورفع أسعار الفائدة، رغم مرضه.
ترأس الصائغ جمعية الاقتصاديين البحرينية في مطلع العام 2012 بعد انتخابه رئيساً في اجتماع الجمعية العمومية في مارس 2012.
عمل مستشاراً اقتصادياً ومالياً في مجلس الشورى، وخبيراً اقتصادياً أول بإدارة التخطيط الاقتصادي في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، إذ نشرت له أكثر من 300 مادة اقتصادية.
كما شغل الصائغ منصب مدير تنفيذي في مركز أولا للدراسات والاستشارات، ومحاضر في مجال الاقتصاد والتجارة الدولية والمالية العامة والتسويق والاستثمار الأجنبي المباشر في جامعة البحرين.
ترأس الصائغ مجلس إدارة نادي سترة للدورة 2020- 2024.
عيّن الصائغ مؤخراً عضواً بمجلس إدارة بنك البحرين والشرق الأوسط في مطلع سبتمبر 2022.
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