مقتل 23 شخصاً وإصابة 28 في هجوم صاروخي روسي استهدف موكباً للسيارات في أوكرانيا

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قال حاكم مدينة زابوريجيا الأوكرانية أولكسندر ستاروخ، إن ما لا يقل عن 23 شخصا قتلوا وأصيب 28 اليوم الجمعة في هجوم صاروخي روسي استهدف موكب سيارات مدنية على مشارف المدينة.
وذكر ستاروخ في حسابه على تطبيق “تيليجرام”، أنه حتى الآن قُتل 23 شخصاً وأصيب 28 جميعهم مدنيون.
وأشار شاهد وفقاً لوكالة “رويترز” إلى أن العديد من الجثث ممددة على الأرض أو لا تزال في السيارات، لافتاً إلى أن أحد الصواريخ أحدث فجوة في الأرض قرب صفين من السيارات.
وباشرت فرق الإنقاذ والأجهزة الأمنية المختلفة أعمالها في موقع الهجوم.
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Source akhbaar24
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