وزير البيئة والزراعة: المملكة حققت نموًا تاريخيًا في القطاع الزراعي بأكثر من 7.8% هذا العام

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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المملكة حققت نموًا تاريخيًا في القطاع الزراعي بأكثر من 7.8% هذا العام مقارنةً بالعام الماضي.

وقال إن المملكة نجحت في خفض استخدام المياه الزراعية بأكثر من 40%، وذلك نتيجة للعديد من السياسات من بينها استخدام التقنيات الزراعية الحديثة لتعزيز كفاءة استخدام المياه، وإدخال تقنيات الزراعة الدقيقة.

وأشار خلال مشاركته في اجتماع وزراء الزراعة بمجموعة العشرين؛ الذي اختتم أمس في إندونيسيا، إلى تشجيع المزارعين على تطبيق نظمٍ زراعية مبتكرة، وذلك من خلال تسهيل القروض عبر صندوق التنمية الزراعية؛ سعيًا لتحقيق التحول الرقمي في الزراعة الأولية المبتكرة، ورفع كفاءة النظم الغذائية وإنتاجيتها، من أجل التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

ودعا الفضلي إلى وضع برامج استثمارية هادفة في المناطق الريفية، والتركيز على التعليم والتكنولوجيا ونشر المعرفة؛ لتوفير فرصٍ للشباب والنساء، وتحقيق تنميةٍ مستدامة، ونظمٍ غذائية مرنة؛ مؤكداً أهمية اتباع سبل البحث والتكنولوجيا والابتكار، لتوفير حلولٍ ميسورة التكلفة، تسهم في تحسين حياة المزارعين في تلك المناطق.

وأوضح أن المملكة أطلقت مع شركائها في مؤسسات مجموعة التنسيق العربي؛ خطة عمل للأمن الغذائي بتمويلٍ أوّليّ قدره 10 مليارات دولار؛ استجابةً لأزمة الإمدادات الغذائية العالمية، لضمان توافر الأغذية والقدرة على تحمل تكاليفها مع الجميع.



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Source akhbaar24

