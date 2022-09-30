“بيجو” تحدث سيارتها “e-208” بتعديلات جديدة

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طرحت بيجو نسخة جديدة من سيارتها”e-208″ بتعديلات لتصبح هذه السيارة من بين أفضل المركبات الكهربائية المخصصة لفئة الشباب.

ومنحت النسخة الجديدة من السيارة بمظهر عصري في الواجهة الأمامية وتصميم العجلات وتصميم المصابيح الأمامية، وخطوط إضاءة طولية مميزة تعمل بتقنيات LED.

وجهزت السيارة بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام مولتيميديا متطور، وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث.

وتأتي السيارة بشاشتين واحدة بارزة قبالة السائق وأخرى لمسية في المنتصف، فضلا عن الواجهة التي بها نظام شحن لاسلكي للهواتف، ومحرك قوي يولد عزما يعادل 158 حصانا، كما تم تحسين البطارية لتكفي المركبة لقطع 400 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.





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Source akhbaar24

