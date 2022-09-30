هل المطلقة التي لديها أبناء تحتسب كأسرة مستقلة؟ ..”الموارد البشرية” تُجيب

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المناطق_الرياض
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن المطلقة التي لديها ابن فأكثر يتم احتسابها كأسرة مستقلة سواءً كانت تسكن في منزل والدها أو غيره.
وأكدت الوزارة، أنه لا يشترط لحصول المطلقة في تلك الحالة على الضمان الاجتماعي المطور استقلالها في المُسكن.
وأشارت إلى أنه يتم التحقق من أهلية المُستفيدين بشكل شهري وفي حال كانت حالة الأهلية (غير مؤهل ) يمكن إعادة تقديم الطلب بعد تصحيح البيانات أو تقديم اعتراض.
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Source almnatiq
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