اخبار دوليه – رئيس البرازيل ومنافسه يتبادلان الاتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل الانتخابات

محمد بن مسعود - الدمام - تبادل المرشحان البارزان في انتخابات الرئاسة بالبرازيل اتهامات بالفساد في المناظرة الأخيرة قبل خوض غمار الانتخابات يوم الأحد.

وصف الرئيس اليميني المتطرف الحالي جايير بولسونارو منافسه اليساري، الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأنه رئيس عصابة إجرامية كانت تدير «حكومة من اللصوص» خلال ولايته الرئاسية التي استمرت لفترتين 2003-2010.

من جهته وصف لولا، الذي يتقدم بشكل مريح في استطلاعات الرأي قبل الجولة الأولى من التصويت، بولسونارو بأنه كاذب «وقح» قامت حكومته بالتستر على الكسب غير المشروع في شراء اللقاحات خلال جائحة كوفيد-19 التي حصدت أرواح أكثر من 680 ألف برازيلي.

وتظهر استطلاعات الرأي الرئيسية تقدم لولا بما يترواح من 10 إلى 15 نقطة مئوية على بولسونارو قبل الجولة الأولى من التصويت.

وقالت مؤسسة داتافولها لاستطلاعات الرأي إن لولا حاصل على تأييد 50 بالمئة من الأصوات الصالحة، باستثناء البطاقات الفارغة واللاغية، ويمكن أن يفوز في الانتخابات مباشرة يوم الأحد وتجنب خوض جولة إعادة.