ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 200 ريال للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض شهدت أسعار الذهب في المملكة اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها الأيام الماضية. وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 200.38 ريال، 53.43 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 183.68 ريال، 48.98 دولار. ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 175.33 ريال، 46.76 دولار، وعيار 18 وصل إلى 150.29 ريال، 40.08 دولار.

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