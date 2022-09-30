«ناسا»: المركبة جونو تقترب من القمر المتوهج أوروبا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات اقتربت المركبة «جونو» التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، لمسافة 357 كيلومترًا من القمر المتوهج أوروبا، الذي يدور حول كوكب المشتري، وذلك لأول مرة من 20 عامًا. ويعتقد أن هناك محيطًا يتدفق تحت قشرته المتجمدة السميكة، ما يزيد من احتمال وجود حياة تحت الماء. ويأمل العلماء رصد أعمدة مياه محتملة قد تتدفق من سطح أوروبا، الذي يقارب حجمه حجم قمر الأرض. وتوقع جون بوردي مساعد مدير المهمة في مختبر الدفع النفاث التابع لـ«ناسا»، أن تسير المركبة الفضائية بسرعة كبيرة نسبيًا تبلغ 123.6 كيلومتر في الثانية. وقالت «ناسا»، إن الصور قد تكون متاحة اليوم الجمعة. أخبار قد تهمك

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