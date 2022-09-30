زلزال بقوة 5.6 درجة يهز ميانمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، مساء أمس الخميس، إن زلزالًا بقوة 5.6 درجة هز ميانمار. وقع الزلزال على بعد حوالي 112 كيلومترًا شمال غربي مونيوا في ميانمار، وكان مركزه على عمق 144 كيلومترًا. ولم يكشف مركز الرصد الأوروبي عما إذا أسفر الزلزل عن أي إصابات بشرية أو أي أضرار في المنشآت والمباني.

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