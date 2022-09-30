اليوم.. مجلس الأمن يصون على مشروع قرار بشأن استفتاءات ضم أراضي أوكرانية لروسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال مصدر إن مجلس الأمن يصوت اليوم الجمعة على مشروع قرار من قبل الولايات المتحدة وألبانيا يدين استفتاءات الانضمام لروسيا والتي جرت في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
وقال مصدر مطلع في مجلس الأمن لوكالة “نوفوستي”: “التصويت مقرر في الساعة 15.00 (22.00 بتوقيت موسكو)”.
ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن يعقد بعد التصويت اجتماع لمجلس الأمن حول موضوع “الهجمات الإرهابية على أنابيب الغاز السيل الشمالي”، بناء على طلب روسيا.
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