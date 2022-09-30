شكرا لقرائتكم رحلات استكشافية لمكافحة نواقل الأمراض بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقود وزارة البيئة والمياه والزراعة رحلات استكشافية لمكافحة نواقل الأمراض في جازان عبر عمليات رش تصل لـ 4 آلاف هكتار أسبوعيًا. غرفة عمليات وقال يحيى قصادي مشرف الرش الأرضي بفرع وزارة البية والمياه والزراعة بجازان لقناة “العربية”، إن الفرع لديه غرفة عمليات مكافحة نواقل الأمراض والتي تقوم بدور فعال. تفاصيل المجموعات وأضاف قصادي أن الغرفة تتكون من 6 مجموعات هي مجموعة الثروة الحيوانية، ومجموعة التقييم الحشري، ومجموعة الرش الأرضي، وممجموعة الرش الجوي، ومجموعة الإنذار المبكر، ومجموعة المكافحة الحيوانية والميكانيكية. ولفت إلى أنه لدى مجموعة المكافحة الحيوانية طائرتان مجنحتان من نوع “تراكتور” وطائرة استكشافية عمودية، أما مجموعة الرش الأرضي فلديه 90 سيارة مقسمة على مجموعة ضبابية ومجموعة رادارية، حيث يتم خدمة 152 قرية في اليوم وما يقارب من 70 مزرعة و480 حظيرة في اليوم، فضلًا عن عمليات رش تصل لـ 4 آلاف هكتار أسبوعيًا. وأوضح أن جميع المبيدات صديقة للبيئة، كذلك مجموعة الرش الجوي ترش الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل السدود والمستنقعات مرمى النفايات ومحطات الصرف الصحي.