مدير تعليم ينبع يرعى احتفال إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني ويدشن المعرض الفني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة
رعى مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي أمس حفل إدارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 ، والذي أقيم على مسرح ثانوية الملك عبدالعزيز، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون التعليمية والمدرسية وعدد من قادة الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والمعلمين والطلاب.
و بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم بعدها ألقى مدير التعليم كلمة رحب فيها بالحضور ثم حمد الله على ما منَّ الله به على هذه البلاد من الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني 92, يأتي للاحتفال بمسيرة ريادية عظيمة تستشرف المستقبل وتستكمل مسيرة البناء والتنمية.
واشتملت فقرات الحفل على عدد من الأعمال التي شارك بها معلمو وطلاب مدارس المحافظة ، ثم عرض مرئي للوطن يحاكي مسيرة توحيد المملكة ومراحل تطورها ونهضتها الحضارية، ثم مشاهد تمثيلية تدعو إلى القيم والاعتزاز بالوطن .
كما دشن مدير التعليم، المعرض الفني “هي لنا دار” المصاحب لاحتفالات اليوم الوطني الـ 92 للمملكة، وذلك بمقر الابتدائية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم بينبع البحر، مطلعا على مقتنياته وأركانه وما حواه من أعمال تراثية ولوحات فنية تحكي الانتماء وحب الوطن وتستعرض النهضة التنموية في المملكة، مشيدا بالمستوى الفني الرائع للمعرض معبراً عن شكره لكل من أسهم في نجاحه.
وأوضحت رئيسة قسم نشاط الطالبات بإدارة تعليم ينبع نعيمة راشد العلوني أن الإدارة التعليمية استعدت منذُ وقتٍ مبكر وأعدت برنامجًا متكاملًا للاحتفال بهذه المناسبة وشملت العروض الترفيهية والفنية المتنوعة، والمسابقات الثقافية، والبرامج الوطنية المصاحبة للاحتفال.
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وأشارت العلوني إلى أن خطة الاحتفال باليوم الوطني لهذا العام تضمنت 16 فعالية تم تنفيذها في مدارس المحافظة والقطاعات التابعة لها، شارك فيها جميع فئات المجتمع والأسر والطلبة، تتنوّع بين أوبريت وفولكلور للوطن، وندوات تاريخية ووطنية، إضافة إلى عدد من الفعاليات التراثية والأناشيد الوطنية والرقصات الشعبية، والأنشطة والألعاب الرياضية، وزيارة الأماكن التاريخية والأثرية.
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