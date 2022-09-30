محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أجرت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم اتصالا هاتفيا مع القنصل العام في هيوستن شافي بن بجاد العتيبي للاطمئنان على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جراء إعصار “إيان” الذي ضرب ولاية فلوريدا وتأثرت منه عدة ولايات أخرى.
واطلعت سموها على ما يتم تقديمه من خدمة ورعاية، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بين المواطنين ولله الحمد، وقد شكرت سموها فريقي السفارة والقنصلية على ما يتم بذله من جهود، وحثت الجميع على تسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى زوال الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة تطمئن على سير أعمال الإجلاء للمواطنين النازحين جراء إعصار إيان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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