سفارة المملكة لدى جيبوتي تقيم حفلا بمناسبة اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية جيبوتي أمس حفلا بمناسبة اليوم الوطني ال 92 للمملكة ، بحضور كبار المسؤولين الجيبوتيين وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير الداخلية وعدداً من الوزراء وكبار القادة العسكريين، ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية لدى جيبوتي.
وقد اشتمل الحفل على كلمة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، رحب فيها بالحضور وعبر عن اعتزازه بما حققته المملكة من نهضة شملت جميع المجالات، مبيناً أن اليوم الوطني مناسبة وطنية عزيزة على كل مواطن حر وغيور على وطنه، مشيدا بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية جيبوتي على جميع المستويات.
وشهد الحفل عرضا مرئيا عن مراحل تطور المملكة، بالإضافة إلى العرضة السعودية، وإقامة عدد من المعارض التي نظمتها الملحقية الدينية والمعهد الإسلامي والمدرسة السعودية في جيبوتي.
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