سفيرة المملكة بواشنطن تطمئن على سير عمليات إجلاء المواطنين النازحين جراء إعصار “إيان”

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اطمأنت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأميرة ريما بنت بندر، اليوم (الجمعة) على سير عمليات إجلاء المواطنين النازحين جراء إعصار “إيان” الذي ضـرب ولاية فلوريدا وتأثرت منه عدة ولايات أخرى.
واطلعت السفيرة خلال اتصال هاتفي أجرته مع القنصل العام في هيوستن شافي العتيبي، على موقف إجلاء المواطنين، وما يتم تقديمه من خدمة ورعاية، حيث لم يتم تسجيل حالات إصابة بين المواطنين.
وأشادت بما ظل يقدمه العاملين بالسفارة والقنصلية من جهود، وحثت الجميع على تسخير كل الإمكانات لتوفير سبل الراحة للمواطنين حتى زوال الأزمة.
وكانت السلطات المختصة بولاية فلوريدا أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري للسكان في عدة مقاطعات، لضمان سلامتهم من العاصفة، فيما أهابت القنصلية بكافة المواطنين الموجودين في الولاية بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة ما تصدره السلطات الرسمية من تعليمات وإرشادات.
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Source akhbaar24
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