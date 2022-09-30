“الصحة” توضح حقيقة مقولة “أمراض القلب لكبار السن فقط”

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نفت وزارة الصحة، صحة ما يتردد حول أن أمراض القلب تصيب كبار السن فقط، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للقلب.

وأفادت الوزارة، بأن العادات الغذائية غير السليمة تُساهم في بدء تراكم الترسبات داخل الشرايين في مراحل مبكرة.

وأضافت أن تراكم الترسبات داخل الشرايين، قد يؤدّي إلى انسدادها والإصابة بالسمنة والسكري وارتفاع الضغط.





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Source akhbaar24

