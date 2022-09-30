سفارة المملكة بواشنطن تُحذر المواطنين المتواجدين في أربع ولايات من إعصار “إيان”

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دعت سفارة المملكة لدى واشنطن، المواطنين المتواجدين في عدد من الولايات الأمريكية إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية جراء التداعيات الخاصة بإعصار “إيان”.

وحثت السفارة، المواطنين المقيمين في ولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا بالتواصل عبر الأرقام التابعة لها في حال حدوث أي طوارئ معهم.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وافق أمس (الخميس)، على إعلان وقوع كارثة كبرى بولاية فلوريدا جراء إعصار إيان، كما أمر بتقديم مساعدات فيدرالية لجهود التعافي الحكومية والمحلية.



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Source akhbaar24

