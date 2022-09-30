طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة بجازان وعسير.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة، على أن يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (40 درجة بمكة المكرمة، و39 درجة بالمدينة المنورة، و37 درجة في جدة والدمام، و36 درجة بالرياض، و28 درجة في أبها).



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Source akhbaar24

