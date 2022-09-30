“المرور”: 5 نتائج خطيرة قد تتسبب فيها زيادة سرعة المركبة

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حذّرت الإدارة العامة للمرور من خطورة زيادة سرعة المركبة؛ كونها قد تزيد من تأثير قوة الاصطدام عند وقوع الحوادث.

وأوضحت أن السرعة الزائدة تتسبّب في احتمالية كبيرة لوقوع الحوادث المرورية، إلى جانب وقوع الإصابات والبليغة والوفيات.

ولفتت إلى أن السرعة الزائدة للمركبة قد تسببّ أيضاً في عدم تمكّن السائق من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث، فضلاً عن زيادة مقدار قوة الارتطام، وجسامة التلف الناتج عن الحوادث المرورية.



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Source akhbaar24

