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وصلت مركبة فضائية أطلقتها الوكالة الدولية للفضاء “ناسا”، إلى أقرب نقطة من القمر الجليدي “أوروبا” الذي يدور حول المشترى، وذلك في أول مهمة للوكالة للوصول إليه منذ 20 عاماً.
وسجّلت المركبة “جونو”، وفقاً لموقع “abcnews” الأمريكي، معدل اقتراب من القمر أوروبا بلغ مسافة 357 كيلومتراً محطمةً الرقم القياسي للمركبة “غاليليو” التي سجلت عام 2000 معدل اقتراب بلغ 351 كيلومتراً.
ونوهت “ناسا” إلى أنه من المحتمل وصول الصور المتعلقة بالمهمة بحلول اليوم (الجمعة)، مشيرةً إلى أن المركبة الفضائية تسير بسرعة كبيرة نسبياً تبلغ 123.6 كيلومتراً في الثانية.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 20 عاماً.. مركبة لـ”ناسا” تصل لأقرب نقطة من قمر المشترى الجليدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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