شكرا لقرائتكم مشاهد جوية للرياض ليلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

50% من الاقتصاد وحسب ما نشرته قناة “العربية”، وثقت لقطات من الجو شكل مدينة الرياض ومساحتها ليلًا، والتي تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة. الرياض - محمد الوسيري - أظهرت مشاهد جوية مدينة الرياض عاصمة المملكة، والتي يقطنها نحو 7.5 ملايين نسمة، حيث تعد أكبر مدن السعودية وحسب ما نشرته قناة “العربية”، وثقت لقطات من الجو شكل مدينة الرياض ومساحتها ليلًا، والتي تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة.