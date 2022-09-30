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شكرا لقرائتكم مشاهد جوية للرياض ليلًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أظهرت مشاهد جوية مدينة الرياض عاصمة المملكة، والتي يقطنها نحو 7.5 ملايين نسمة، حيث تعد أكبر مدن السعودية
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50% من الاقتصاد
وحسب ما نشرته قناة “العربية”، وثقت لقطات من الجو شكل مدينة الرياض ومساحتها ليلًا، والتي تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
محررين الخليج 365
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