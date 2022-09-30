اخبار السعوديه

مشاهد جوية للرياض ليلًا

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الرياض - محمد الوسيري - أظهرت مشاهد جوية مدينة الرياض عاصمة المملكة، والتي يقطنها نحو 7.5 ملايين نسمة، حيث تعد أكبر مدن .

50% من الاقتصاد

وحسب ما نشرته قناة “العربية”، وثقت لقطات من الجو شكل مدينة الرياض ومساحتها ليلًا، والتي تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي للمملكة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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