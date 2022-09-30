مستجدات غـزو أوكرانيا.. “بوتين” يضم منطقتين رسمياً وتسرب جديد بخط “نورد ستريم”

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أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اعترافه الرسمي بضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين، حيث تزامن ذلك مع حدوث تسريب جديد بخط أنابيب نورد ستريم.

بوتين يعترف باستقلال خيرسون وزابوريجيا

وقّع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، مرسوماً يمهد الطريق أمام ضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين رسمياً إلى روسيا، معترفاً بهما منطقتين مستقلتين.

وأفاد الكريملن بأنه من المقرر إعلان بوتين اليوم الجمعة أن المنطقتين جزء من روسيا، في خطوة حذرت الأمم المتحدة من أنها ستشكل “تصعيداً خطيراً”.

وتمثل المساحة التي تعتزم موسكو ضمها إليها حوالي 15% من الأراضي الأوكرانية، حيث تشمل 4 مناطق هي “دونيتسك، ولوجانسك، وخيرسون، وزابوريجيا”.

رفض أمريكي جديد لاستفتاءات الضم

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن، استحالة اعتراف الولايات المتحدة بنتائج الاستفتاءات التي “دبرتها روسيا” في أوكرانيا.

وقال بايدن في كلمته: “أريد أن أكون واضحاً في هذا الصدد الولايات المتحدة لن تعترف أبداً، أبداً، أبداً بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة”، مشيراً إلى أن الاستفتاءات كانت عبارة عن مهزلة مطلقة تولت موسكو فبركة نتائجها.

تسرب للغاز في خط أنابيب نورد ستريم

رصد خفر السواحل السويديون، تسرباً للغاز في موقع رابع من خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق، في حين دعت موسكو إلى إجراء “تحقيق”.

وندد حلف شمال الأطلسي “الناتو”، بأعمال التخـريب المتعمدة والمتهورة وغير المسؤولة على خطي أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، مشيراً إلى أنه سيدافع عن نفسه ضد أي هجـمات على منشآته الحيوية.



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Source akhbaar24

