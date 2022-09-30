بوتين يوقع مرسوما يمهد الطريق لضم منطقتين أوكرانيتين

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المناطق_رويترز

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم الخميس مرسوما يمهد الطريق أمام ضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيين المحتلتين رسميا إلى روسيا.

وجاء في المرسوم الذي أعلنه الكرملين أن بوتين اعترف بخيرسون وزابوريجيا منطقتين مستقلتين.

وهذه خطوة وسيطة لازمة قبل أن يتمكن بوتين من المضي قدما في خططه للإعلان غدا الجمعة أن المنطقتين جزء من روسيا.

وفي السياق، أعلن الكرملين أن روسيا ستضم رسميا أربع مناطق أوكرانية تحتلها قواتها، خلال حفل كبير يقام في موسكو الجمعة، بعدما هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية للدفاع عن هذه المناطق.

لكن التهديدات لم تنجح في منع تقدّم القوات الأوكرانية التي تشن حملة مضادة واسعة النطاق، تمكنّت خلالها من إجبار الجنود الروس على التراجع في الشرق بينما تقترب أكثر فأكثر من مدينة ليمان التابعة لمنطقة دونيتسك والتي قصفتها قوات موسكو لأسابيع قبل السيطرة عليها خلال الصيف.

واعترف بوتين باستقلال منطقتي زابوريجيا وخيرسون الأوكرانيتين، بحسب مراسيم رئاسية نُشرت مساء الخميس، عشية استعداد روسيا لضمهما الجمعة.

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Source almnatiq

