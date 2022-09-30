السجن 16 شهرًا للرئيس السابق لاتحاد كرة القدم السلفادوري في تهم فساد

︎ . المناطق_وكالات يواجه الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في السلفادور، حكمًا بالسجن 16 شهرًا، بعد أن اعترف بدفع رشاوي لإقامة وبث مباريات. وقضت محكمة أمريكية، بسجن رينالدو فاسكيز، الرئيس السابق للاتحاد السلفادوري لكرة القدم. وأقر فاسكيز، 66 عامًا، بالذنب العام الماضي بتهمة التآمر لممارسة الابتزاز، اعترف بتلقيه رشوة بقيمة 350 ألف دولار عام 2012 من شركة ميديا وورلد ومقرها ميامي. ولعب فاسكيز دورًا لحث الاتحاد السلفادوري على ترتيب بيع الحقوق الإعلامية والتسويقية لمباريات تصفيات كأس العالم 2018. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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