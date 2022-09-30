3 ملايين جنيه إسترليني لقاء سيارة مخاطرات لجيمس بوند

︎ . المناطق_أ ف ب بيعت بنحو 3 ملايين جنيه إسترليني أول من أمس، نسخة من سيارة أستون مارتن DB5 التي استُخدِمَت في مخاطرات العميل 007 ضمن «نو تايم تو داي»، أحدث أجزاء سلسلة أفلام جيمس بوند، خلال مزاد بلغ ريعه أكثر من 6 ملايين جنيه. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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