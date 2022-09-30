عودة الدوري.. الهلال والحفاظ على الصدارة وتجنب مفاجئات التعاون

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أيام قليلة تفصلنا عن عودة منافسات البطولات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي التي خاض خلالها المنتخب الوطني معسكرًا بمدينة أليكانتي الإسباني ضمن المرحلة الثانية من تحضيرات الأخضر لكأس العالم 2022 في قطر.

معسكر المنتخب في إسبانيا

وخاض المنتخب الوطني مباراتين وديتين خلال معسكره في إسبانيا أمام منتخب الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية إذ تعادل سلبيًا خلال المباراتين.

وأوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022 المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات: الأرجنتين، المكسيك وبولندا.

ويستعرض سبورت 24 التحديات التي تواجه فرق القمة بدوري روشن بعد انتهاء فترة التوقف الدولي وعودة منافسات دوري روشن موسم 2022/2023:

البداية ستكون بنادي الهلال، المتوّج بلقب النسخة الماضية من بطولة الدوري وصاحب المركز الثاني بجدول النسخة الحالية من دوري روشن برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف لصالح الشباب المتصدر.

ويستعد فريق الهلال لمواجهة نظيره التعاون، عصر يوم الأحد المقبل الموافق 2 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

ويدخل التعاون مباراة الهلال بعد انتكاسه في نتائجه؛ إذ تعادل في الجولة الرابعة أمام ضمك بهدف لمثله وفي الجولة الثالثة أمام الفيحاء بالنتيجة ذاتها بعدما استهل البطولة بالفوز بثنائية نظيفة أمام الفتح وبهدف أمام النصر.

وفي المقابل سيخوض الهلال المباراة بالعلامة الكاملة؛ إذ لم يُهزم في أي لقاء لذا سيحرص على تجنب مفاجآت الجولة ومحاولات التعاون للعودة مرة أخرى لطريق الانتصارات.

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Source akhbaar24

