محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات يواجه الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم في السلفادور، حكمًا بالسجن 16 شهرًا، بعد أن اعترف بدفع رشاوي لإقامة وبث مباريات. وقضت محكمة أمريكية، بسجن رينالدو فاسكيز، الرئيس السابق للاتحاد السلفادوري لكرة القدم. أخبار قد تهمك وأقر فاسكيز، 66 عامًا، بالذنب العام الماضي بتهمة التآمر لممارسة الابتزاز، اعترف بتلقيه رشوة بقيمة 350 ألف دولار عام 2012 من شركة ميديا وورلد ومقرها ميامي. ولعب فاسكيز دورًا لحث الاتحاد السلفادوري على ترتيب بيع الحقوق الإعلامية والتسويقية لمباريات تصفيات كأس العالم 2018.

كانت هذه تفاصيل خبر السجن 16 شهرًا للرئيس السابق لاتحاد كرة القدم السلفادوري في تهم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.