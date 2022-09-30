محافظِ الطائف يهنِّئُ وليِّ العهد بمناسبة الثقة الملكية بأن يكون رئيساً لمجلس الوزراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، التهنئةَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ،بمناسبة صدور الأمر الملكي بأن يكون سموُّه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وأشادَ سموُّه بما شهده الوطن من تحولات تنموية واقتصادية ودعم جميع القطاعات الحكومية لتعزيز مسيرة التنمية الرائدة التي يقودها سموُّ وليِّ العهدِ في مختلف المجالات لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، سائلاً اللهَ أن يحفظَ خادمَ الحرمين الشريفين الملكَ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز آل سعود، ويُوَفِّقَ سموَّ وليِّ عهدِه الأمين لإكمال المسيرة ، وأن يديمَ الأمنَ والأمانَ والرخاءَ على مملكتنا الغالية.
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