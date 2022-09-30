اخبار الرياضه السعوديه تحركات اتحادية لتجديد عقد العبود قبل «الحرة»

وستتضح الصورة كاملة حيال تجديد عقد العبود مع العميد خلال الـ90 يوماً القادمة قبل دخول اللاعب الفترة الحرة التي يحق له من خلالها التوقيع لأي نادٍ.
وكانت إدارة العميد نجحت في شراء عقد اللاعب عبد الرحمن العبود من نادي الاتفاق في مطلع شهر يوليو من العام 2019، لمدة أربع سنوات تنتهي بنهاية شهر يوليو من العام 2023.
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