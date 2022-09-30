عملات «بريطانيا والصين وتركيا ومصر والسويد» تسجل قيعانها التاريخية

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت العديد من عملات الدول أدنى أسعار في تاريخها مقارنة بالدولار الأمريكي، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الحالي 2022، وهو ما دفع الجنيه الاسترليني، واليوان الصيني، والليرة التركية، والجنيه المصري، والكرونة السويدية لتسجيل أدنى سعر لها تاريخياً أمام الدولار خلال شهر سبتمبر من العام الحالي 2022.

الاسترليني بـ 1.036 دولار فقط

سجل الجنيه الاسترليني تراجعاً ملحوظاً في 26 من شهر سبتمبر، لتنخفض قيمة الجنيه إلى أدنى مستوى تاريخي له أمام الدولار، وبلغت قيمة الجنيه نحو 1.03565 دولار، وهو أدنى مستوى تاريخي له.

وفقدت العملة البريطانية نحو 24.47% من قيمتها في العام الحالي فقط، بعد أن بلغت قيمة الجنيه في العام الماضي 2021 نحو 1.35323 دولار، فيما تراجعت قيمته إلى 1.03565 دولار، ليفقد الجنيه الواحد ما يعادل 0.32 دولار في العام الحالي.

ليرة تركيا الأكثر تراجعاً

وكانت الليرة التركية من أكثر العملات تضرراً خلال العام الحالي، إذ فقدت العملة التركية نحو 28.71% من إغلاقها السنوي في عام 2022، وبلغت قيمة الدولار في 29 سبتمبر نحو 18.54 ليرة تركية، بعد أن كانت قيمته العام الماضي 13.22 ليرة تركية، وتراجعت الليرة التركية عند أدنى سعر تاريخي.

وبدأت التراجعات الملحوظة للعملة التركية في نهاية عام 2017، عندما كان الدولار يتداول -آنذاك- عند مستوى 3.37 ليرة تركية، ولكنها استمرت في الانخفاض بشكل متسلسل لتفقد نحو 82% من قيمتها في 5 سنوات.

أما العملة السويدية فقد تراجعت بنسبة 21.38% خلال العام الحالي 2022، وأصبح قيمة الدولار نحو 11.5 كرونة سويدية، بعد أن أغلق الدولار بنهاية العام الماضي عند سعر 9.04 كرونة سويدية.

اليوان يتراجع 12 % في 2022

سجلت عملة ثاني أقوى اقتصاد عالمي تراجعاً ملحوظاً بنسبة 12.43% خلال العام الحالي 2022، إذ بلغت قيمة الدولار الواحد نحو 7.27 يوان في 29 من شهر سبتمبر، بعد أن كانت قيمة الدولار بنهاية العام الماضي 2022 نحو 6.36 يوان صيني.

وبدأت التراجعات لليوان في منتصف شهر إبريل الماضي، واستمرت حتى منتصف شهر مايو، ثم عاود اليوان انخفاضه بدءاً من منتصف شهر أغسطس الماضي واستمر حتى الآن.

الدولار يقترب من 20 جنيهاً

واصل الجنيه المصري تراجعاته خلال العام الحالي، وفقد نحو 19.76% من قيمته، وأصبحت قيمة الدولار عند مستوى 19.53 جنيهاً في شهر سبتمبر من العام الحالي، وكان الدولار يتداول عند مستوى 15.67 جنيه في نهاية العام الماضي 2022.