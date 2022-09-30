شكرا لقرائتكم المرور تحذر من زيادة سرعة المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة زيادة سرعة المركبة لما لها من تأثير سلبي كبير خلال قوة الاصطدام. السرعة النظامية وقالت الإدارة في فيديوجراف على حسابها بموقع “تويتر” “لسلامتك التزم بالسرعة النظامية”، مقدمة بعض التفاصيل بشأن خطر زيادة السرعة. أضرار السرعة الزائدة وأوضحت أن السرعة الزائدة تتسبب باحتمالية كبيرة لوقوع الحوادث المرورية، لافتة إلى أنها تجعل السائق لا يتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب لتفادي الحادث، فضلًا عن صعوبة التحكم بالمركبة. كما تؤدي زيادة سرعة المركبة في ارتفاع مقدار قوة الارتطام وجسامة التلف الناتج من الحادث، كما تؤدي لوقوع الإصابات البليغة والوفيات.