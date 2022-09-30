شكرا لقرائتكم كتاب الرياض يحتفي بالأديب عبدالمقصود خوجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفى معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 عبر برنامجه الثقافي، بمؤسس “الاثنينية” الأديب عبدالمقصود محمد سعيد خوجة “رحمه الله” ، وذلك في أمسية استضافت عدداً من الكتاب والمثقفين والمتخصصين في المجال الأدبي. مآثر الأديب الراحل وسرد المشاركون في الأمسية مآثر الأديب الراحل، ومنها موقفه المشرف عند تعثر اكتمال بناء نادي جدة الأدبي حيث عدَّ إكمال المبنى شأناً شخصياً بالنسبة إليه، داعين رجال الأعمال إلى إتمام عمليات الإنشاء. إنجازات وإسهامات كما استعرضوا إنجازاته وإسهاماته المتنوعة في خدمة الحياة الثقافية، وتطرَّقوا إلى علاقة الراحل بأسرته وأقاربه. يُذكر أن وزارة الثقافة أعلنت أن ‏شارع عبدالمقصود خوجة بجدة سيصبح ساحة رحبة للأنشطة الثقافية الأدبية والأعمال الفنية التفاعلية.