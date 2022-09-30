العراق يحقّق أكبر احتياطي صرف في تاريخه

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن البنك المركزي العراقي تحقيق أكبر احتياطي في تاريخه برقم تجاوز 87 مليار دولار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وصرح مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري أن “احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي”.

وأكد أن “العملة العراقية قوية جدا لأن الاحتياطيات تشكل 130‎% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع”.

وأشار إلى أن “كل إنفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه”.

أخبار قد تهمك

وأعرب عن أمله في أن “يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار”.