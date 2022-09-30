جمعية القلب السعودية تحتفي باليوم العالمي للقلب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس احتفت جمعية القلب السعودية باليوم العالمي للقلب الذي يصادف الـ29 سبتمبر من كل عام، من خلال فعالية مجتمعية في مدينة الرياض تحت شعار “قلبك حياتك”. واشتملت الفعالية على برامج تثقيفية وتوعوية بالأمراض المتعلقة بسلامة صحة القلب مثل “ارتفاع مستوى الكوليسترول والسكري والضغط”، والطرق الإرشادية الحديثة والتوجيهات العلمية لتجنب مثل تلك الأمراض ومضاعفاتها. أخبار قد تهمك وتأتي مشاركة الجمعية انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة العامة وعلى رأسها أمراض القلب والشرايين، وخلق مجتمع صحي واعد ومتميز، والإسهام في بناء جيل المستقبل. Advertisements

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